Англія

Лазарет лондонського Челсі порожніє.

Після перемоги над Престоном у Кубку Англії (4:0) головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно на пресконференції розповів, що два захисники команди Бен Чілвелл та Бенуа Бадьяшиль, а також хавбек Карні Чуквумека відновилися після травм.

"Чілвелл, Бадьяшіль і Чуквуемека близькі до повернення, але ми повинні пильно стежити за їхнім станом щодня. Ризик буде присутнім завжди", – сказав аргентинський керманич "синіх".

Очікується, що Чілвелл, Бадьяшіль і Чуквуемека можуть зіграти у найближчому матчі півфіналу Кубка ліги проти Мідлсбро, який заплановано на 9 січня.

Тим часом Нкунку вибув на кілька тижнів через травму.