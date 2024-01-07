Бельгійський голкіпер Реала Тібо Куртуа поступово відновлюється після важкої травми.
ТІБО КУРТУА, GETTY IMAGES
07 січня 2024, 15:57
Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа повернувся до тренувального процесу. Голкіпер Реала випереджає графік відновлення, повідомляє Madrid Xtrа.
Нагадаємо, Куртуа отримав пошкодження у серпні та, як очікувалось, не зіграє до кінця сезону. Через це Реал знайшов заміну Тібо в особі Кепи Аррісабалаги, знову посадивши українця Андрія Луніна на лаву запасних.
Крім того, скоріш за все, воротар пропустить Євро-2024.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що подібна травма спіткала також Давіда Алабу, який тепер теж пропустить Євро-2024.