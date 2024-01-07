Іспанія

Бельгійський голкіпер Реала Тібо Куртуа поступово відновлюється після важкої травми.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа повернувся до тренувального процесу. Голкіпер Реала випереджає графік відновлення, повідомляє Madrid Xtrа.

Нагадаємо, Куртуа отримав пошкодження у серпні та, як очікувалось, не зіграє до кінця сезону. Через це Реал знайшов заміну Тібо в особі Кепи Аррісабалаги, знову посадивши українця Андрія Луніна на лаву запасних.

Крім того, скоріш за все, воротар пропустить Євро-2024.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що подібна травма спіткала також Давіда Алабу, який тепер теж пропустить Євро-2024.