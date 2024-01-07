Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа повернувся до тренувального процесу. Голкіпер Реала випереджає графік відновлення, повідомляє Madrid Xtrа.

Нагадаємо, Куртуа отримав пошкодження у серпні та, як очікувалось, не зіграє до кінця сезону. Через це Реал знайшов заміну Тібо в особі Кепи Аррісабалаги, знову посадивши українця Андрія Луніна на лаву запасних.

Крім того, скоріш за все, воротар пропустить Євро-2024.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що подібна травма спіткала також Давіда Алабу, який тепер теж пропустить Євро-2024.