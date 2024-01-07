Англія

Клуб хоче виконати трансфер у захисну лінію.

Ньюкасл готує пропозицію Спортінгу щодо оформлення трансферу захисника Усмана Діоманде - повідомляє Record.

Тайнсайдський колектив може заплатити суму у 80 мільйонів євро.

Можливий перехід гравця планується реалізувати цієї зими. Наразі лише йдуть розмову щодо офіційного запиту до Спортінга.

Усман перейшов до представника чемпіонату Португалії з Мідтьюллана минулої зими приблизно за 7,5 мільйонів євро. Цього сезону він провів 21 матч в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.