Англія

Легенда "мерсисайдців" підбив підсумки матчу Арсенал — Ліверпуль в Кубку Англії.

Ліверпуль пройшов Арсенал в 1/32 фіналу Кубка Англії. Команда Юргена Клоппа здолала суперника на Емірейтс з рахунком 2:0. Після поєдинку колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер, який зараз працює експертом Sky Sports, висловився стосовно результату матчу.

"У моїх очах перемога у матчі не була пріоритетом для команди, важливіше було уникнути травм чи перегравання, але як тільки матч починається, не можна не жадати перемоги!

Важливим результатом, але ключовим для Ліверпуля може стати те, що в останніх двох іграх, як здається, повернувся справжній Луїс Діас", – написав колишній захисник Ліверпуля.

На Football.ua доступний для перегляду огляд матчу Арсенал — Ліверпуль.