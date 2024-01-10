Англія

Наставник Мідлсбро поділився своїми емоціями після гри з Челсі.

Головний тренер Мідлсбро Майкл Каррік прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/2 фіналу Кубка англійської ліги проти Челсі (1:0).

"Це щось особливе. Ця подія має дві сторони — цей матч та те, через що довелося пройти й трохи мати труднощів, щоб знайти спосіб перемогти. Очевидно, що попереду ще один матч.

Маю віддати належне гравцям і відзначити їх гру та зусилля, тому що зовсім нелегко перемогти таку команду з такою якістю, яку вони мають, а ми мали травми на початку матчу. У нас і до гри було достатньо травмованих.

Цей вечір був справді особливим, атмосфера, гол Гекні. Це був такий хороший вечір для нас, тому повинні сприймати це разовий випадок і насолоджуватися цим, чесно кажучи. Матч-відповідь — зовсім інша гра. Знаємо, що нас очікуватиме та хто кидатиме виклик", — наводить слова Карріка ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мідлсбро — Челсі.