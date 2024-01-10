Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками після поразки від Мідлсбро.

Головний тренер лондонського Челсі Мауріcіо Почеттіно прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/2 фіналу Кубка англійської ліги проти Мідлсбро (0:1).

"Сьогодні тиск був добрим та інтенсивним. Ми припустилися кількох помилок у першому таймі, дали їм шанси забити, а потім суперник був агресивним і жорстким. Вони грають швидкими контратаками та дуже глибоко у захисті, і нам було складно прорватися. Ми мали надто багато шансів забити, але ми не забили, це футбол. Ми розчаровані, але це лише перша половина протистояння. Нам треба бути позитивними.

Ми припустилися деяких помилок, і нас за це покарали, у футболі таке трапляється. Нам треба атакувати. Якщо оцінювати гру, то загалом ми були кращими. Ми створили більше моментів та мали явні шанси. Але не забили. У цьому сезоні було багато ігор, які ми не виграли, бо мали недостатню реалізацію. Нам не вистачає голів, але ми створюємо моменти. Створюємо багато моментів, але не забиваємо їх, а якщо ти не забиваєш, перемогти складно.

Ми маємо 14 днів, і ми можемо відновити гравців. Зрештою, деякі гравці зможуть допомогти, але зараз у нас є ще одна гра, і нам потрібно відновитися. Ми думаємо про Фулгем, будемо рухатися далі. На нас чекає друга гра, схожа на цю. У нас є 90 хвилин на гру, і ми постараємось забити та виграти матч. А якщо ні, то це буде наша помилка. Ми розчаровані. У нас є 90 хвилин на Стемфорд Брідж, і за два тижні ми будемо впевнені, що зможемо змінити реальність", — наводить слова Почеттіно ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мідлсбро — Челсі.