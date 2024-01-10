Італія

Несподіване відкриття італійського футболу хоче підсилитися цієї зими.

Болонья розглядає можливість зимою підписати Рокко Вату.

Трансфер може відбутися найближчим часом, наразі клуб готується розпочати перемовини із представниками гравця.

Наразі італійська команда хотіла би підсилити передню лінію ще більше після успішного трансферу Алексіса Салемакерса та кількох інших гравців.

Рокко Вата грає на позиції півзахисника і є вихованцем Селтіка. Цього сезону він провів 20 матчів в усіх можливих турнірах і забив тринадцять голів.