Англія 13 січня 2024, 20:30 У Челсі вперше з 2022 року три перемоги в АПЛ поспіль "Сині" у цьому турі здолали "дачників". Getty Images 13 січня 2024, 20:30 Челсі виграв три матчі поспіль уперше 2022 року. Сьогодні, 13 січня, команда Маурісіо Почеттіно обіграла Фулгем (1:0) у рамках 21-го туру АПЛ. Вперше з вересня-жовтня 2022 року Челсі виграв три+ матчі поспіль у Прем'єр-лізі. На Football.ua доступний огляд матчу Челсі — Фулгем. Раніше повідомлялося, що Стерлінг заробив найбільшу кількість пенальті в історії АПЛ. Команди Челсі Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте