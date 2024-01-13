Челсі виграв три матчі поспіль уперше 2022 року.
Сьогодні, 13 січня, команда Маурісіо Почеттіно обіграла Фулгем (1:0) у рамках 21-го туру АПЛ.
Вперше з вересня-жовтня 2022 року Челсі виграв три+ матчі поспіль у Прем'єр-лізі.
На Football.ua доступний огляд матчу Челсі — Фулгем
Раніше повідомлялося, що Стерлінг заробив найбільшу кількість пенальті в історії АПЛ. 