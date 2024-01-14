Англія

Наставник "червоних дияволів" Ерік тен Гаг прокоментував відхід Джейдона Санчо у Боруссію.

У грі 17-го туру Бундесліги, Боруссія Дортмунд впевнено перемогла Дармштадт (3:0). В дебютній грі після повернення за "чорно-жовтих" результативним пасом відзначився Джейдон Санчо, для якого ця результативна дія стала першою у цьому сезоні.

Керманич МЮ Ерік тен Гаг висловився про оренду Джейдона Санчо до стану "бджіл".

"Санчо тепер у Дортмунді. Манчестер Юнайтед підписав його за рік до мого приходу, і в нього вже тоді були проблеми. А потім мав проблеми зі мною. Вже можна сказати, що поки що його перебування в Манчестер Юнайтед не було успішним.

Тепер він повернувся до Боруссії, і я бажаю йому удачі там. Я сподіваюся, ми всі сподіваємося, що він впорається і буде там успішним. А далі побачимо.

Якби він публічно попросив вибачення, результат був би іншим? Я не хочу щоразу повертатися до цієї теми. Він знає, що треба було зробити, ми чітко дали йому це зрозуміти. Рівень його гри був очевидним. Тож припинім ці розмови.

Зараз він у Дортмунді, і ми бажаємо йому успіху", – сказав тренер Манчестер Юнайтед.

Нещодавно, спортдир Боруссії Себастьян Кель висловився з приводу оренди Санчо.