Італія

Команда Мауріціо Саррі здобула четверту перемогу поспіль.

Недільну програму 20-го туру Серії А відкрили відкривали в Римі, де Лаціо, який нещодавно вибив з Кубка Італії Рому, приймав Лечче.

Перемога господарям далась непросто, а єдиний гол був забитий на початку другого тайму. Автором переможного голу став Феліпе Андерсон.

Четверта перемога поспіль дозволила Лаціо піднятись на п'яте місце, Лечче тим часом опустився на 13-ту сходинку.

В наступному турі Лаціо прийматиме чинних чемпіонів, а в гості до Лечче завітає Ювентус.

Лаціо — Лечче 1:0

Гол: Феліпе Андерсон, 57

Лаціо: Проведель — Марушич, Патрік (А. Романьолі 23), Хіла, Лука Пеллегріні (Лаццарі 64) — Ровелла, Гендузі, Луїс Альберто (Весіно 64), Ісаксен (Педро 46) — Феліпе Андерсон, Дзакканьї

Лечче: Фальконе — Жендрей (Венути 56), Понграчич, Баширотто, Галло (Доргу 85) — Каба (Стрефецца 71), Рамадані, Х. Гонсалес (Блен 71), Алмквіст — Крстович, Уден (Пікколі 85)

Попередження: Дзакканьї, 45, Гендузі, 77, Іммобіле, 90+4 — Жендрей, 45, Венути, 75, Рамадані, 81, Понграчич, 90+4