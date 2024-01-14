Команда Мауріціо Саррі здобула четверту перемогу поспіль.
Лаціо, gettyimages
14 січня 2024, 15:34
Недільну програму 20-го туру Серії А відкрили відкривали в Римі, де Лаціо, який нещодавно вибив з Кубка Італії Рому, приймав Лечче.
Перемога господарям далась непросто, а єдиний гол був забитий на початку другого тайму. Автором переможного голу став Феліпе Андерсон.
Четверта перемога поспіль дозволила Лаціо піднятись на п'яте місце, Лечче тим часом опустився на 13-ту сходинку.
В наступному турі Лаціо прийматиме чинних чемпіонів, а в гості до Лечче завітає Ювентус.
Лаціо — Лечче 1:0
Гол: Феліпе Андерсон, 57
Лаціо: Проведель — Марушич, Патрік (А. Романьолі 23), Хіла, Лука Пеллегріні (Лаццарі 64) — Ровелла, Гендузі, Луїс Альберто (Весіно 64), Ісаксен (Педро 46) — Феліпе Андерсон, Дзакканьї
Лечче: Фальконе — Жендрей (Венути 56), Понграчич, Баширотто, Галло (Доргу 85) — Каба (Стрефецца 71), Рамадані, Х. Гонсалес (Блен 71), Алмквіст — Крстович, Уден (Пікколі 85)
Попередження: Дзакканьї, 45, Гендузі, 77, Іммобіле, 90+4 — Жендрей, 45, Венути, 75, Рамадані, 81, Понграчич, 90+4