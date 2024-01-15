Англія

Нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд прокоментував свій гол у ворота Тоттенгема.

У центральному матчі 21-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед та Тоттенгем розписали мирову — 2:2. Нападник "червоних дияволів" Расмус Гойлунд забив гол та асистував Маркусу Рашфорду. Після гри данець прокоментував свої результативні дії.

"Я трохи розчарований. Ми провели дуже гарну гру, особливо в атаці. Думаю, у нас все починає виходити. Всі почуваються впевнено, але потім ми пропускаємо два не дуже хороші голи. Треба бути трохи сконцентрованішими.

Було багато розмов про те, що я не забивав у Прем'єр-лізі, але я завжди вірив у себе. Це зайняло певний час, але не можна сказати, що я взагалі не забивав. Мої партнери допомагають мені щодня. Завжди можна запозичити впевненість із попередніх ігор. Це інстинкт", — сказав данець.

На Football.ua доступний огляд матчу МЮ — Тоттенгем.