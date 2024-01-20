Англія

Угода з 19-річним аргентинцем розрахована до літа 2028 року.

Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Бока Хуніорс Валентіном Барко.

Угода з 19-річним аргентинцем розрахована до літа 2028 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 10 мільйонів євро.

Минулого сезону Барко провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти.

Після 20 ігор Брайтон під керівництвом Роберто Де Дзербі набрав 31 очко та посідає восьме місце в АПЛ.