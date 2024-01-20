Угода з 19-річним аргентинцем розрахована до літа 2028 року.
Валентін Барко, ФК Брайтон
20 січня 2024, 20:37
Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Бока Хуніорс Валентіном Барко.
Угода з 19-річним аргентинцем розрахована до літа 2028 року.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 10 мільйонів євро.
Минулого сезону Барко провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти.
Після 20 ігор Брайтон під керівництвом Роберто Де Дзербі набрав 31 очко та посідає восьме місце в АПЛ.