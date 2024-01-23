Баварія продовжує спроби підписати захисника Ньюкасла Кірана Тріпп'єра. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво Баварії зробило другу пропозицію "сорокам" щодо трансферу 33-річного англійця, запропонувавши 15 мільйонів євро, але отримало відмову.

Раніше була інформація, що Ньюкасл не збирається відпускати гравця в зимове трансферне вікно.

Цього сезону Тріпп'єр провів 28 матчів, у яких зробив вісім гольових передач.