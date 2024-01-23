Англія

Німецький клуб пропонував "сорокам" 15 мільйонів євро.

Баварія продовжує спроби підписати захисника Ньюкасла Кірана Тріпп'єра. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво Баварії зробило другу пропозицію "сорокам" щодо трансферу 33-річного англійця, запропонувавши 15 мільйонів євро, але отримало відмову.

Раніше була інформація, що Ньюкасл не збирається відпускати гравця в зимове трансферне вікно.

Цього сезону Тріпп'єр провів 28 матчів, у яких зробив вісім гольових передач.