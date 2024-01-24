Англія

"Лісники" наполягають на оренді із правом подальшого викупу.

Півзахисник дортмундської Боруссії Джованні Рейна може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного американця зацікавлений Ноттінгем Форест, який веде переговори зі "джмелями" щодо оренди футболіста з подальшим правом викупу.

Також наголошується, що сам Рейна не проти перейти в АПЛ — цьому сприяли хороші стосунки його агента Жорже Мендеша та головного тренера "лісників" Ешпіріту Санту.

Цього сезону Рейна провів 15 поєдинків, у яких забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Марсель розглядає можливість трансферу Рейни.