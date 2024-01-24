Англія

Сьогодні чи завтра мають пройти наступні раунди переговорів.

Вінгер Норшелланна Ібрагім Осман найближчим часом може стати гравцем Вест Гема. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби практично домовилися про трансфер 18-річного ганця за 18 мільйонів євро.

Сьогодні чи завтра мають пройти наступні раунди переговорів, на яких сторони владнають усі деталі переходу.

У нинішньому сезоні Осман провів 25 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем домовився про оренду Філліпса.