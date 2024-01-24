Сьогодні чи завтра мають пройти наступні раунди переговорів.
Ібрагім Осман, Getty Images
24 січня 2024, 13:21
Вінгер Норшелланна Ібрагім Осман найближчим часом може стати гравцем Вест Гема. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби практично домовилися про трансфер 18-річного ганця за 18 мільйонів євро.
Сьогодні чи завтра мають пройти наступні раунди переговорів, на яких сторони владнають усі деталі переходу.
У нинішньому сезоні Осман провів 25 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав чотири асисти.
Раніше повідомлялося, що Вест Гем домовився про оренду Філліпса.