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Матеріал щодо виступів гравців у новому чемпіонаті.

Минулого літа список видатних гравців, які залишили деякі з найбільших клубів Європи, щоб приєднатися до чемпіонату Саудівської Аравії, здавалося, щодня ставав довшим. Те, що почалося з багатомільйонного переходу Кріштіану Роналду в грудні 2022 року, розширилося влітку 2023 року до спокусливих пропозицій для Каріма Бензема з Реала, Роберто Фірміно з Ліверпуля, Садіо Мане з Баварії, Рубена Невеша з Вулвергемптона й Емеріка Ляпорта з Манчестер Сіті.

І багато, багато інших.

У тому числі Джордана Гендерсона. Колишній капітан Ліверпуля приєднався до Аль-Іттіфака в липні минулого року, тоді як їх головний тренер Стівен Джеррард використовував свої зв'язки, щоб також купити Жоржиньйо Вейналдума з Парі Сен-Жермен і Демарая Грея з Евертона.

Гендерсон зіткнувся з інтенсивною критикою через свій крок. Дехто ставив це під сумнів з точки зору моральної та етичної позиції, враховуючи, що раніше він позиціонував себе як союзника ЛГБТ-спільноти, а тепер переїжджав до країни, де згода одностатевих стосунків є кримінальною.

Інші поставили даний трансфер під сумнів з точки зору траєкторії його кар'єри. Це був гравець, який все ще брав участь в міжнародних змаганнях. Гравець, якого все ще запрошують виступати на найбільших світових аренах.

Чому він вирішив грати у клубному футболі на рівні набагато нижчим, аніж він був здатний?

"Я хотів чогось, що зацікавило б мене", — сказав Гендерсон через п’ять тижнів початку своєї саудівської кар’єри. "Це мало бути щось таке, що я відчував, ніби я міг додати цінності та (..) спробувати щось нове — новий виклик і з інших причин".

Через шість місяців "чому" Гендерсона було затьмарено чимось сильнішим. Відчуття розчарування в його (і його сім’ї) новому способі життя та в досвіді, який він отримав на полі.

Тепер півзахисник збірної Англії хоче перейти до європейської команди, і його ідеальним сценарієм могло бути повернення до Прем'єр-ліги, але врешті решт досвідчений гравець вирішив відправитися в Аякс.

Хто міг би зрівнятися з його саудівською зарплатою? Повідомлялося, що вона наближається до 700 000 фунтів стерлінгів на тиждень, хоча він казав, що заробляє "хороші гроші", але не "такі цифри, які повідомляли".

Заробітна плата в Саудівській Аравії спокусила багатьох гравців. Але для тих, хто бажає повернутися до Великобританії, є податкові наслідки, які вони повинні враховувати, перш ніж пакувати свої валізи, щоб повернутися додому.

В чому проблема?

Із заробітної плати футболістів у Саудівській Аравії не стягується податок на прибуток, у порівнянні з сумарною ставкою щонайменше 47 відсотків податку на прибуток Великобританії та внесків на національне страхування для доходів понад 125 — 140 тисяч фунтів на рік у Великобританії. Повідомлялося, що у випадку з Гендерсоном його зарплата не обкладається податком лише в тому випадку, якщо він виконає перші два роки свого контракту, а Саудівська Аравія в іншому випадку діє за єдиною ставкою прибуткового податку в розмірі 20 відсотків.

Якщо ви залишаєте Великобританію, щоб отримати повний робочий день в іншому місці, наприклад, грати повний робочий день за клуб чемпіонату Саудівської Аравії, тоді ви повинні стати податковим резидентом не Великобританії з дня виїзду, тобто будь-що, що ви заробляєте в Саудівській Аравії з дати вашого від'їзду має бути звільнено від податків.

Але це спрацьовує лише, якщо ви належним чином позбавитеся статусу податкового резидента Великобританії, каже податковий експерт Піт Геклтон. "Правила стверджують, що для того, щоб отримати дворічну роботу, щоб ви були нерезидентом з дня виїзду, ви повинні залишити Великобританію до завершення податкового року та протягом усього наступного року.

Для гравців, які переїхали влітку 2023 року, це означає, що вони повинні бути поза межами Великобританії після 5 квітня 2024 року, а потім протягом усього наступного податкового року, тобто до 5 квітня 2025 року.

Якщо ви йдете туди й заробляєте 20 мільйонів доларів на рік без оподаткування, пробуєте там працювати півтора року, а потім повертаєтеся, ви можете не усвідомлювати, що насправді ці 30 мільйонів доларів може повернути назад податковий борг Великобританії, тому що ви не були впродовж повного податкового року".

Різниця в доходах була б величезною. Наприклад, контракт на суму 700 000 фунтів стерлінгів на тиждень, підписаний минулого літа, принесе гравцям 58,8 мільйона фунтів стерлінгів без оподаткування до завершення наступного фінансового року. Це зменшується до 32,34 мільйона фунтів стерлінгів відповідно до максимальної ставки податку.

Гравці можуть повернутися до Сполученого Королівства на термін до 90 днів у податковому році та зберегти статус податкового резидента за межами Великобританії, якщо вони працювали не більше 30 днів.

Але для таких, як Гендерсон, які шукають шлях назад до Великобританії на повний робочий день, або тренерів, які були звільнені та вирішили повернутися до Великобританії, доведеться зіткнутися з величезним податковим законопроєктом.

А як щодо оренди?

Гравці можуть зіткнутися з тією самою проблемою, навіть якщо вони повернуться до Великобританії за угодою про оренду, тому що вони мають не порушити податковий резидент Великобританії.

"Якщо ви повернетеся надто швидко, ви фактично будете розглядатися як постійний податковий резидент" — каже Геклтон.

"Розмовляючи з деякими агентами, з якими ми працюємо, це було б частиною переговорів: "Якщо ви збираєтеся повернутися, то це буде коштувати вам суму X, і тому вам потрібно буде компенсувати це, якщо ви збираєтеся повернутися".

Чи є спосіб обійти це?

Щоб бути податковим резидентом не Великобританії, ви повинні мати повний робочий день за кордоном. Тож одним із варіантів для гравців може бути переїзд до іншої країни на решту часу, який їм потрібен для перебування за межами Великобританії.

"Можливо, ви пробули в Саудівській Аравії дев’ять місяців або рік, а потім вам можуть запропонувати поїхати до Іспанії чи Німеччини, і це може бути варіантом замість того, щоб повернутися до Великобританії та стягнути всю цю суму назад у податковий борг Великобританії" — каже Геклтон, який працює в бухгалтерській фірмі Saffery і консультує низку корпоративних і індивідуальних клієнтів, насамперед у сфері спорту та розваг.

Чи є ви податковим резидентом у більшості країн залежить від кількості днів, які ви проводите в країні. Піт Геклтон вказує на Іспанію, де особи стають резидентами для цілей оподаткування, якщо вони проводять у країні понад 183 днів протягом календарного року.

"Припустимо, ви переїхали з Великої Британії до Саудівської Аравії влітку 2023 року, ви знаходитеся там протягом сезону, ви зважуєте свої варіанти, а влітку 2024 року вам надійшла пропозиція повернутися до Великобританії. Якщо ви переїдете до Іспанії наприкінці липня 2024 року, де сплачують податки за календарний рік, ви перебуватимете в Іспанії лише близько п’яти місяців у 2024 календарному році, що буде менше 183-денного порогу.

З точки зору Іспанії, ви вперше переїжджаєте туди, ви ніколи раніше не були іспанським податковим резидентом, ви збираєтеся стати гравцем іспанського футболу з липня 2024 року — ви будете оподатковуватись лише з дня вашого прибуття.

Все, що ви заробили в іншій країні до того, як приїхали в Іспанію, не потрапить до іспанської податкової мережі".

Як гравці прийматимуть рішення?

Будь-який гравець, який вирішить повернутися до Великобританії з Саудівської Аравії до того, як "належним чином" порушить своє податкове резидентство у Великобританії, повинен буде зважити, скільки йому буде це коштувати.

Піт Геклтон додає: "Тоді це розмова з клубом, до якого вони потенційно приєднаються: чи готові вони відшкодувати гравцеві частину зарплатні? І чи можна на цій основі укласти угоду?".

За матеріалами The Athletic