Іспанія

Барселона продовжує лінію "каталонських сердець".

Наразі головному тренеру Барселони Хаві не загрожує відставка поки Барселона залишається у топ-4 та зберігає шанси на перемогу у двох турнірах. Але в разі провалу на команду чекатимуть серйозні зміни.

Як повідомляє Cadena SER, якщо Хаві вкажуть на двері, то команду очолить ексгравець каталонського клубу та наставник Барселони Б Рафа Маркес.

Ситуацію навколо тренера Барселони оцінив директор програми El Larguero на Cadena SER журналіст Ману Карреньо.

"Якщо врешті-решт станеться якийсь катаклізм, і Хаві піде до кінця сезону, що сьогодні здається малоймовірним, поряд є Рафа Маркес.

Якщо Хаві допрацює до кінця сезону, то, здається, один із довірених людей Жоана Лапорти накинув оком на Тьягу Мотту. Його ставлять навіть вище за Маркеса", – сказав Карреньо.

Нагадаємо, напередодні Барселона вилетіла з Кубка Іспанії від Атлетіка.