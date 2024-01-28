Англія

Завершився дванадцятий поєдинок 1/16 фіналу турніру.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії-2023/24 Вест Бромвіч приймав Вулвергемптон на стадіоні Готорнс.

У першому таймі єдиним голом відзначився Нету, який до цього останнього разу забивав за "вовків" ще у вересні. У другій половині поєдинку Кунья подвоїв перевагу гостей. Після його результативного удару матч перервали через поведінку вболівальників. Після його відновлення голів забито не було, тож фінальний свисток зафіксував перемогу представника АПЛ.

Вест Бромвіч — Вулвергемптон 0:2

Голи: Нету, 38, Кунья, 78

Вест Бромвіч: Гріффітс — Фурлонг, Бартлі (Тейлор, 78), Кіпр (Пітерс, 78), Таунсенд (Піпа, 78) — Воллес, Йокушлу, Чалоба (Феллоуз, 67), Моуетт, Свіфт — Томас-Асанте

Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Леміна, Дойл, Доерті — Бельгард (Аїт-Нурі, 70), Кунья — Нету (Чірева, 78)

Попередження: Воллес, Бартлі