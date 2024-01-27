Завершився ще один поєдинок 1/16 фіналу турніру.
Фулгем - Ньюкасл, Getty Images
27 січня 2024, 23:07
У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії-2023/24 лондонський Фулгем приймав Ньюкасл Юнайтед на Крейвен Коттедж.
Гості відкрили рахунок у матчі завдяки голу Лонгстаффа ближче до завершення першого тайму. У другій половині поєдинку Берн подвоїв перевагу "сорок". Фінальний свисток зафіксував вихід підопічних Едді Гау до 1/8 фіналу турніру.
Фулгем — Ньюкасл 0:2
Голи: Лонгстафф, 39, Берн, 61
Фулгем: Родак — Тете, Рім, Діоп (Адарабіойо, 71), Робінсон — Рід (Палінья, 71), Лукич — Де Кордова-Рід (Хіменес, 71), Перейра (Керні, 65), Вілсон (Вілліан, 45+1) — Муніз
Ньюкасл: Дубравка — Тріпп'єр (Крафт, 86), Шер, Ботман, Берн — Майлі, Гімараес, Лонгстафф — Мерфі (Лівраменто, 75), Ісак, Гордон (Рітчі, 90+4)
Попередження: Шер