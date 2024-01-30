Англія

Футболіст вже повернувся до тренувань із командою Еріка тен Гага.

Манчестер Юнайтед зробив заяву щодо ситуації з нападником Маркусом Рашфордом, який напередодні потрапив у неприємну історію.

У четвер 26-річний англієць був помічений у нічному клубі Белфаста, після чого клуб повідомив, що футболіст недобре почувається, через що пропустить матч Кубку Англії проти Ньюпорта (4:2).

"Маркус взяв на себе відповідальність за свої дії. Це було розглянуто як внутрішня дисциплінарна справа, яка зараз закрита", — наводить слова заяви МЮ журналіст The Athletic Лаурі Вітвелл.

Також наголошується, що Рашфорд вже повернувся до тренувань із "червоними дияволами" і може зіграти у найближчій грі.

Цього сезону Рашфорд провів 26 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав шість асистів.

Свій найближчий матч МЮ проведе проти Вулвергемптона в АПЛ. Гра відбудеться 1 лютого, о 22:15 за київським часом.