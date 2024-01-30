Англія

Молодий футболіст продовжить кар'єру у третій лізі Англії.

Болтон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Ліверпуля Калвіном Ремзі.

Орендну угоду з 20-річним шотландцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

У першій половині сезону Ремзі виступав за Престон на правах оренди — на його рахунку лише два матчі у Чемпіоншипі.

Нагадаємо, Болтон виступає в Лізі 1 — третьому за силою дивізіоні Англії, де зараз посідає друге місце.

Раніше повідомлялося, що Ван Дейк не впевнений, що залишиться у Ліверпулі.