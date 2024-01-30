Німеччина

Вінгер ПСЖ Марко Асенсіо може продовжити кар'єру в Німеччині.

Іспанський нападник Марко Асенсіо під час підготовки до нового сезону в якості вільного агента перейшов із мадридського Реала до французького Парі Сен-Жермен. Проте закріпитись в основі парижан йому поки не вдалось.

В пошуках ігрової практики Асенсіо може змінити клубну прописку. Bild повідомляє, що в послугах іспанця зацікавлений Баєр. Німці хочуть орендувати Марко з правом викупу.

Нагадаємо, під орудою Луїса Енріке в ПСЖ Асенсіо відіграв усього 10 матчів, забивши три голи та віддавши три гольові передачі, тому під час зимового трансферного вікна знову постало питання його можливого трансферу.