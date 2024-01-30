Іспанія

Хав'єр Тебас висловився про рішення Хаві залишити Барселону.

Президент Ла Ліги Хав’єр Тебас вважає, що рішення Хаві покинути Барселону 30 червня не є остаточним.

"Це сталося зовсім недавно, і я не мав можливості довго про це розмірковувати. Такі рішення ухвалюються, люди в клубах приходять і йдуть... До 30 червня ще далеко, і хто б не казав, що він не залишиться у Барсі, треба почекати.

Ситуація в Барселоні відображає те, що відбувається під час спортивної кризи в будь-якому клубі, незалежно від того, наскільки добре справляються з фінансами. Барса — команда, яка завжди прагне виграти все, і якщо тренеру це не вдається, це стає для нього розчаруванням. Це трапляється і з іншими командами, які ставлять собі за мету такі звитяги", – сказав президент Ла Ліги.

Нагадаємо, що раніше про зв'язки з Барселоною спростував поточний головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета.