Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку АПЛ, що відбувся 30 січня 2024 року, 21:45.

У поєдинку 22 тури англійської Прем'єр-ліги Фулгем на своєму полі поділив очки з Евертоном.

Матч закінчився без забитих м'ячів з рахунком 0:0, але при цьому "дачники" мали перевагу у володінні м'яча – 70 на 30. Також варто зазначити, що було завдано 46 ударів по воротах, з яких 10 у площину воріт.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та провів на полі весь поєдинок.

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Фулгем — Евертон в англійській Прем'єр-лізі-2023/24:

Фулгем — Евертон 0:0

Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Діоп (Рім, 75), Робінсон — Пальїнья, Керні — Декордова-Рід, Перрейра, Вілліан — Хіменес (Муніз, 46).

Евертон: Пікфорд — Янг (Паттерсон, 81), Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Данжума (Доббін, 89), Макніл — Калверт-Льюїн (Бету, 81).

Попередження: Пальїнья — Годфрі, Брентвейт.