Англія

Евертон із Миколенком та Фулгем не змогли забити з трьома влучаннями в поперечину

Матч на Крейвен Коттедж був сповнений гольових моментів, але в битві команд із нижньої половини турнірної таблиці АПЛ голів ми так і не побачили.

Фулгем — Евертон, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Фулгем — Евертон 0:0



Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Діоп (Рім, 75), Робінсон — Пальїнья, Керні — Декордова-Рід, Перрейра, Вілліан — Хіменес (Муніз, 46).



Евертон: Пікфорд — Янг (Паттерсон, 81), Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Данжума (Доббін, 89), Макніл — Калверт-Льюїн (Бету, 81).



Попередження: Пальїнья — Годфрі, Брентвейт