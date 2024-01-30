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Фулгем — Евертон 0:0

Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Діоп (Рім, 75), Робінсон — Пальїнья, Керні — Декордова-Рід, Перрейра, Вілліан — Хіменес (Муніз, 46).

Евертон: Пікфорд — Янг (Паттерсон, 81), Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Данжума (Доббін, 89), Макніл — Калверт-Льюїн (Бету, 81).

Попередження: Пальїнья — Годфрі, Брентвейт