Спокійна реакція іспанського фахівця після матчу із Ноттінгемом.
Олександр Зінченко та Мікель Артета, Getty Images
31 січня 2024, 10:45
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився про інцидент із сутичкою між захисниками "канонірів" Олександром Зінченком та Беном Вайтом після матчу 22 туру англійської Прем'єр-ліги проти Ноттінгем Форест (2:1).
"Мені це подобається, вони вимагають один від одного більшого. Вони були незадоволені ситуацією, намагаючись вирішити проблему. Іноді після гри буває емоційно та спекотно, але мені подобається, що гравці підштовхують один одного і вимагають грати краще", — наводить слова Артети журналіст Конор Хамм у своєму твіттері.
Після 22 турів Арсенал посідає друге місце в АПЛ із 46 очками. Лідирує Ліверпуль – 48 очок.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ноттінгем Форест — Арсенал.