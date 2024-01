Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився про інцидент із сутичкою між захисниками "канонірів" Олександром Зінченком та Беном Вайтом після матчу 22 туру англійської Прем'єр-ліги проти Ноттінгем Форест (2:1).

"Мені це подобається, вони вимагають один від одного більшого. Вони були незадоволені ситуацією, намагаючись вирішити проблему. Іноді після гри буває емоційно та спекотно, але мені подобається, що гравці підштовхують один одного і вимагають грати краще", — наводить слова Артети журналіст Конор Хамм у своєму твіттері.

Mikel Arteta on the incident between Benjamin White and Oleksandr Zinchenko at the final whistle between #Arsenal and Nottingham Forest:



🗣️ “That’s pushing each other and being not happy conceding and I have to encourage that and promote it in the right way and a respectful… pic.twitter.com/0rGIS7zn7o