Завершилися матчі чемпіонату Англії.
Манчестер Сіті - Бернлі - Getty Images
31 січня 2024, 23:36
Манчестер Сіті вдома зміг виграти в Бернлі. В першому таймі дублем відмітився Хуліан Альварес.
Наразі колектив Хосепа Гвардіоли йде на 2 місці. Його опонент знаходиться на 19 позиції в таблиці.
Манчестер Сіті — Бернлі 3:1
Голи: Альварес, 16, 22, Родрі, 46 — Аль-Дахіль, 90
Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Стоунз, Аке, Гвардіол — Родрі (Ковачич, 87), Нунеш — Фоден (Гріліш, 76), Де Брюйне (Голанд, 71), Доку — Альварес (Гомес, 87)
Бернлі: Траффорд — Вітінью, О'Ші, Екдаль (Массенго, 87), Аль-Дахіль — Гудмундссон (Ремзі, 59), Берге, Браунгілл, Одобер (Зарурі, 76) — Фостер (Фофана, 59), Амдуні (Робертс, 59)
Попередження: Едерсон, Доку — Екдаль, Робертс