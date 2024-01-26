Клуб другої французької ліги отримав 13 мільйонів євро.
Жан-Маттео Баоя, ФК Айнтрахт
26 січня 2024, 10:35
Айнтрахт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання вінгера Анже Жана-Маттео Баоя.
Угода з 18-річним французом, який є гравцем молодіжної збірної Франції, розрахована до літа 2029 року.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 8,5 мільйонів євро, а ще 4,5 млн євро доступні у якості бонусів.
Нинішнього сезону Баоя провів 21 матч, у яких забив п'ять голів та віддав дві гольові передачі.