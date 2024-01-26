Німеччина

Клуб другої французької ліги отримав 13 мільйонів євро.

Айнтрахт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання вінгера Анже Жана-Маттео Баоя.

Угода з 18-річним французом, який є гравцем молодіжної збірної Франції, розрахована до літа 2029 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 8,5 мільйонів євро, а ще 4,5 млн євро доступні у якості бонусів.

Нинішнього сезону Баоя провів 21 матч, у яких забив п'ять голів та віддав дві гольові передачі.