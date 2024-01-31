Завершився матч чемпіонату Англії.
Тоттенгем - Брентфорд - Getty Images
31 січня 2024, 23:56
Тоттенгем зміг обіграти Брентфорд. Вдалося тричі забити на початку другого тайму.
Наразі колектив Анге Постекоглу йде на 4 місці. Його опонент знаходиться на 15 сходинці у таблиці.
Тоттенгем — Брентфорд 3:2
Голи: Удоджі, 48, Джонсон, 49, Рішарлісон, 56 — Мопе, 15, Тоні, 67
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Скіпп (Гейб'єрг, 46), Бентанкур (Джонсон, 46) — Кулушевські, Меддісон (Дрегушин, 87), Вернер (Донлі, 90) — Рішарлісон
Брентфорд: Флеккен — Коллінз (Аєр, 78), Піннок, Мі — Роерслев (Дасілва, 78), Єнсен (Ярмолюк, 57), Норгорд, Янельт (Баптіст, 88), Льюїс-Поттер (Дамсгор, 88) — Мопе, Тоні
Попередження: Кулушевські, Донлі — Норгорд, Мопе, Ярмолюк