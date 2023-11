Норвезький центральний захисник Крістоффер Аєр продовжив свою угоду з Брентфордом, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.

Новий контракт 25-річного гравця розрахований до липня 2028 року. Клуб має опцію продовження ще на рік.

Kristoffer Ajer 🤝 2028



Our Norwegian has signed a new long-term contract with us 🙌#Ajer2028 pic.twitter.com/ZJgXsUq4D5