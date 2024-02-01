Англія

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував поразку від Ліверпуля в матчі АПЛ.

Челсі поступився Ліверпулю на Енфілді в матчі 22-го туру АПЛ — 1:4. Після гри наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно прокоментував поразку від мерсисайдців.

"Зовсім очевидно, що Ліверпуль був набагато кращим за нас. Ми програли усі єдиноборства. Повертаючи м'яч, щоразу після одного-двох торкань ми втрачали його знову.

З двома непризначеними пенальті нам не пощастило, але це не скасовує того, що Ліверпуль був кращим за нас.

Ми рухаємось далі. Це була лише одна гра. Знали, що Ліверпуль – одна з найкращих команд. Можливо, цей результат надто суворий для нас", – сказав аргентинець в інтерв'ю TNT Sports.

Ліверпуль — Челсі 4:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ