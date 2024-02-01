Україна

Четвертий поєдинок черкасців на турецьких зборах.

У четвер, 1 лютого, черкаський ЛНЗ проведе четвертий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Олега Дулуба стане польський Заглембє, стартовий свисток пролунає о 13:00.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "бузкових" посідають восьму сходинку з 18 команд-учасниць.

У першій грі ЛНЗ поступився польській Варті з Познані (1:2), другу програв чеській Младі Болеслав (1:5), а третю — чеському Словацко (1:2).

Пряма трансляція матчу Заглембє — ЛНЗ:

Нагадаємо, що нещодавно ЛНЗ оголосив про підписання двох косоварських легіонерів.