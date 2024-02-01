Редакція Football.ua щомісяця виділятиме рейтинг з десяти найсильніших футболістів у боротьбі за звання найкращого за підсумками сезону-2023/24.
Як би футбольна громадськість в останні роки не ставилася до індивідуальної нагороди від France Football під назвою Золотий м'яч, вона продовжує залишатися найпрестижнішою і найбажанішою для кожного футболіста.
Нагадаємо, редакція Football.ua запустила цикл матеріалів, які будуть публікуватися щомісяця протягом року, з рейтингом найкращих гравців у європейському футболі в режимі лайв на той чи інший період часу.
Протягом року цей рейтинг може кардинально змінюватися, що дозволить вам відстежити, як і коли позиції футболістів та шанси на отримання нагороди зазнавали змін. Наприклад, в один період гравець може очолювати такий рейтинг у боротьбі за Золотий м'яч, а вже через умовні півроку — і зовсім випасти з десятки найкращих із різних причин.
Ми виділили десятку найкращих за підсумками серпня, вересня, жовтня, листопада та грудня 2023 року та січня 2024 року.
10. Сон Хин Мін
Позиція: вінгер
Клуб: Тоттенгем
Країна: Південна Корея
Матчі: 21
Голи: 12
Асисти: 5
Минулого місяця Сон Хин Мін випав з нашого рейтингу, а тепер повернувся і вибив (можливо, тимчасово) з гонки Серу Гірассі зі Штутгарта.
На даному етапі кореєць не грає за Тоттенгем, а виступає за збірну Південної Кореї на Кубку Азії-2023. 31-річний футболіст встиг уже відіграти 4 матчі, в яких забив два голи. Крім того, капітан допоміг своїй команді вийти до чвертьфіналу турніру.
І очевидно, що в Тоттенгемі чекають на повернення Сона якомога швидше, адже це лідер "шпор".
9. Мохамед Салах
Позиція: вінгер
Клуб: Ліверпуль
Країна: Єгипет
Матчі: 27
Голи: 18
Асисти: 9
31-річний футболіст у січні провів лише один поєдинок за Ліверпуль, але цьому є пояснення: Салах вирушив у розташування збірної Єгипту на Кубок Африки.
Мохамед добре стартував на турнірі, забивши гол і зробивши результативну передачу в першій грі, проте вже третьому поєдинку він зазнав травми, унаслідок чого достроково завершив виступи в Кубку Африки.
Сподіваємося, що єгиптянин повернеться якомога швидше, а поки він задовольняється дев'ятим місцем у нашому рейтингу.
8. Вінісіус Жуніор
Позиція: вінгер
Клуб: Реал
Країна: Бразилія
Матчі: 19
Голи: 11
Асисти: 4
Наші вітання бразильцеві, який увірвався в перегони за Золотий м'яч-2024. І яким чином Вінісіус Жуніор це зробив. Чого вартий тільки хет-трик у ворота Барселони у фіналі Суперкубка Іспанії!
У чемпіонаті бразилець встиг провести три гри, в яких забив два голи. Загалом Вінісіус забив п'ять голів у січні, що досить солідний показник.
Нагадаємо, згідно нашого рейтингу, у січні з перегонів вибув Віктор Боніфас, а його місце зайняв саме бразилець.
7. Артем Довбик
Позиція: нападник
Клуб: Жирона
Країна: Україна
Матчі: 24
Голи: 14
Асисти: 8
Казка Жирони триває, і багато в чому це заслуга Артема Довбика. Український бомбардир показує феноменальні результати і ділить перше місце в гонці бомбардирів нарівні з Джудом Беллінгемом і Борхою Майоралем.
У січні українець провів 4 матчі в Ла Лізі: на його рахунку асист у грі проти Атлетіко, а також хет-трик проти Севільї.
Також українець провів поєдинок проти Мальорки в Кубку Іспанії і відзначився асистом.
6. Ерлінг Голанд
Позиція: нападник
Клуб: Манчестер Сіті
Країна: Норвегія
Матчі: 23
Голи: 19
Асисти: 5
Голанд отримав пониження на три позиції в нашому рейтингу, і цьому є очевидне пояснення. Річ у тім, що норвежець провів лише один поєдинок у січні, та й то вийшов на поле на 19 хвилин. І сталося це в заключний день місяця грі проти Бернлі (3:1).
Однак тепер норвезький бомбардир залікував своє ушкодження і, якщо не отримає нове, то майже напевно поверне колишні позиції вже в лютому. Будемо чекати і спостерігати!
5. Лаутаро Мартінес
Позиція: нападник
Клуб: Інтер
Країна: Аргентина
Матчі: 28
Голи: 22
Асисти: 5
26-річний форвард проводить чудовий сезон, а січень не став винятком із цієї тенденції. Капітан Інтера відзначився результативними діями в кожному поєдинку, в якому брав участь.
У Суперкубку Італії Мартінес відзначився асистом проти Лаціо, а потім забив переможний гол Наполі, що дозволило команді завоювати трофей. У Серії А Лаутаро провів три гри і забив чотири голи.
Думаємо, ніхто не буде сперечатися з тим, що він піднявся на кілька позицій у нашому рейтингу.
4. Кіліан Мбаппе
Позиція: нападник
Клуб: ПСЖ
Країна: Франція
Матчі: 27
Голи: 28
Асисти: 6
Кіліан давно переріс рівень Ліги 1, але французу все не вистачає духу, щоб покинути нинішню команду і перейти, наприклад, в Реал. Або будь-яку іншу команду з сильнішого чемпіонату.
Його цифри феноменальні. Наприклад, у січні Кіліан здійснив 10 гольових дій за системою "гол+пас". Для цього йому вистачило п'ять ігор.
У чергове трансферне вікно ширяться чутки про майбутнє Мбаппе, однак, схоже, дива не станеться навіть 1 лютого, коли закриється зимове трансферне вікно у провідних лігах.
3. Антуан Грізманн
Позиція: нападник
Клуб: Атлетіко
Країна: Франція
Матчі: 32
Голи: 18
Асисти: 7
Чудовий місяць у виконанні Грізманна, якщо судити за вкладом у гру і його результативними діями. У чемпіонаті француз провів 4 гри і відзначився 4 результативними передачами.
У Кубку Іспанії він провів три зустрічі, і забив важливий гол Реалу, в результаті чого "матрацники" вибили "галактікос" з турніру в овертаймах.
Грізманн також забив гол і відзначився асистом проти Реала в півфіналі Суперкубка, проте Атлетіко в підсумку програв і вибув з турніру.
2. Джуд Беллінгем
Позиція: півзахисник
Клуб: Реал
Країна: Англія
Матчі: 26
Голи: 18
Асисти: 8
Чудовий місяць у виконанні Грізманна, якщо судити за вкладом у гру і його результативними діями. У чемпіонаті француз провів 4 гри і відзначився 4 результативними передачами.
У Кубку Іспанії він провів три зустрічі, і забив важливий гол Реалу, в результаті чого "матрацники" вибили "галактікос" з турніру в овертаймах.
Грізманн також забив гол і відзначився асистом проти Реала в півфіналі Суперкубка, проте Атлетіко в підсумку програв і вибув з турніру.
1. Гаррі Кейн
Позиція: нападник
Клуб: Баварія
Країна: Англія
Матчі: 26
Голи: 27
Асисти: 8
До гри і результатів Баварії можуть бути певні питання, але їх точно не може бути до Кейна. Англієць проводить чудовий сезон і одразу став лідером мюнхенського клубу, а дехто й зовсім каже, що він кращий за клубну легенду Роберта Левандовські.
При цьому, Кейн настільки привчив до результативності, що так голи в чотирьох іграх здаються легким "спадом". Хоча це зовсім не так. Аж надто відмінно грає англієць і запити до нього відповідні.
Також слід зазначити, що Баварія дедалі ближче до того, щоб наздогнати лідера сезону — Баєр, а дистанції між ними лише у два очки.