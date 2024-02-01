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Редакція Football.ua щомісяця виділятиме рейтинг з десяти найсильніших футболістів у боротьбі за звання найкращого за підсумками сезону-2023/24.

Як би футбольна громадськість в останні роки не ставилася до індивідуальної нагороди від France Football під назвою Золотий м'яч, вона продовжує залишатися найпрестижнішою і найбажанішою для кожного футболіста.

Нагадаємо, редакція Football.ua запустила цикл матеріалів, які будуть публікуватися щомісяця протягом року, з рейтингом найкращих гравців у європейському футболі в режимі лайв на той чи інший період часу.

Протягом року цей рейтинг може кардинально змінюватися, що дозволить вам відстежити, як і коли позиції футболістів та шанси на отримання нагороди зазнавали змін. Наприклад, в один період гравець може очолювати такий рейтинг у боротьбі за Золотий м'яч, а вже через умовні півроку — і зовсім випасти з десятки найкращих із різних причин.

Ми виділили десятку найкращих за підсумками серпня, вересня, жовтня, листопада та грудня 2023 року та січня 2024 року.

10. Сон Хин Мін

Позиція: вінгер

Клуб: Тоттенгем

Країна: Південна Корея

Матчі: 21

Голи: 12

Асисти: 5

Минулого місяця Сон Хин Мін випав з нашого рейтингу, а тепер повернувся і вибив (можливо, тимчасово) з гонки Серу Гірассі зі Штутгарта.

На даному етапі кореєць не грає за Тоттенгем, а виступає за збірну Південної Кореї на Кубку Азії-2023. 31-річний футболіст встиг уже відіграти 4 матчі, в яких забив два голи. Крім того, капітан допоміг своїй команді вийти до чвертьфіналу турніру.

І очевидно, що в Тоттенгемі чекають на повернення Сона якомога швидше, адже це лідер "шпор".

9. Мохамед Салах

Позиція: вінгер

Клуб: Ліверпуль

Країна: Єгипет

Матчі: 27

Голи: 18

Асисти: 9

31-річний футболіст у січні провів лише один поєдинок за Ліверпуль, але цьому є пояснення: Салах вирушив у розташування збірної Єгипту на Кубок Африки.

Мохамед добре стартував на турнірі, забивши гол і зробивши результативну передачу в першій грі, проте вже третьому поєдинку він зазнав травми, унаслідок чого достроково завершив виступи в Кубку Африки.

Сподіваємося, що єгиптянин повернеться якомога швидше, а поки він задовольняється дев'ятим місцем у нашому рейтингу.

8. Вінісіус Жуніор

Позиція: вінгер

Клуб: Реал

Країна: Бразилія

Матчі: 19

Голи: 11

Асисти: 4

Наші вітання бразильцеві, який увірвався в перегони за Золотий м'яч-2024. І яким чином Вінісіус Жуніор це зробив. Чого вартий тільки хет-трик у ворота Барселони у фіналі Суперкубка Іспанії!

У чемпіонаті бразилець встиг провести три гри, в яких забив два голи. Загалом Вінісіус забив п'ять голів у січні, що досить солідний показник.

Нагадаємо, згідно нашого рейтингу, у січні з перегонів вибув Віктор Боніфас, а його місце зайняв саме бразилець.

7. Артем Довбик

Позиція: нападник

Клуб: Жирона

Країна: Україна

Матчі: 24

Голи: 14

Асисти: 8

Казка Жирони триває, і багато в чому це заслуга Артема Довбика. Український бомбардир показує феноменальні результати і ділить перше місце в гонці бомбардирів нарівні з Джудом Беллінгемом і Борхою Майоралем.

У січні українець провів 4 матчі в Ла Лізі: на його рахунку асист у грі проти Атлетіко, а також хет-трик проти Севільї.

Також українець провів поєдинок проти Мальорки в Кубку Іспанії і відзначився асистом.

6. Ерлінг Голанд

Позиція: нападник

Клуб: Манчестер Сіті

Країна: Норвегія

Матчі: 23

Голи: 19

Асисти: 5

Голанд отримав пониження на три позиції в нашому рейтингу, і цьому є очевидне пояснення. Річ у тім, що норвежець провів лише один поєдинок у січні, та й то вийшов на поле на 19 хвилин. І сталося це в заключний день місяця грі проти Бернлі (3:1).

Однак тепер норвезький бомбардир залікував своє ушкодження і, якщо не отримає нове, то майже напевно поверне колишні позиції вже в лютому. Будемо чекати і спостерігати!

5. Лаутаро Мартінес

Позиція: нападник

Клуб: Інтер

Країна: Аргентина

Матчі: 28

Голи: 22

Асисти: 5

26-річний форвард проводить чудовий сезон, а січень не став винятком із цієї тенденції. Капітан Інтера відзначився результативними діями в кожному поєдинку, в якому брав участь.

У Суперкубку Італії Мартінес відзначився асистом проти Лаціо, а потім забив переможний гол Наполі, що дозволило команді завоювати трофей. У Серії А Лаутаро провів три гри і забив чотири голи.

Думаємо, ніхто не буде сперечатися з тим, що він піднявся на кілька позицій у нашому рейтингу.

4. Кіліан Мбаппе

Позиція: нападник

Клуб: ПСЖ

Країна: Франція

Матчі: 27

Голи: 28

Асисти: 6

Кіліан давно переріс рівень Ліги 1, але французу все не вистачає духу, щоб покинути нинішню команду і перейти, наприклад, в Реал. Або будь-яку іншу команду з сильнішого чемпіонату.

Його цифри феноменальні. Наприклад, у січні Кіліан здійснив 10 гольових дій за системою "гол+пас". Для цього йому вистачило п'ять ігор.

У чергове трансферне вікно ширяться чутки про майбутнє Мбаппе, однак, схоже, дива не станеться навіть 1 лютого, коли закриється зимове трансферне вікно у провідних лігах.

3. Антуан Грізманн

Позиція: нападник

Клуб: Атлетіко

Країна: Франція

Матчі: 32

Голи: 18

Асисти: 7

Чудовий місяць у виконанні Грізманна, якщо судити за вкладом у гру і його результативними діями. У чемпіонаті француз провів 4 гри і відзначився 4 результативними передачами.

У Кубку Іспанії він провів три зустрічі, і забив важливий гол Реалу, в результаті чого "матрацники" вибили "галактікос" з турніру в овертаймах.

Грізманн також забив гол і відзначився асистом проти Реала в півфіналі Суперкубка, проте Атлетіко в підсумку програв і вибув з турніру.

2. Джуд Беллінгем

Позиція: півзахисник

Клуб: Реал

Країна: Англія

Матчі: 26

Голи: 18

Асисти: 8

Чудовий місяць у виконанні Грізманна, якщо судити за вкладом у гру і його результативними діями. У чемпіонаті француз провів 4 гри і відзначився 4 результативними передачами.

У Кубку Іспанії він провів три зустрічі, і забив важливий гол Реалу, в результаті чого "матрацники" вибили "галактікос" з турніру в овертаймах.

Грізманн також забив гол і відзначився асистом проти Реала в півфіналі Суперкубка, проте Атлетіко в підсумку програв і вибув з турніру.

1. Гаррі Кейн

Позиція: нападник

Клуб: Баварія

Країна: Англія

Матчі: 26

Голи: 27

Асисти: 8

До гри і результатів Баварії можуть бути певні питання, але їх точно не може бути до Кейна. Англієць проводить чудовий сезон і одразу став лідером мюнхенського клубу, а дехто й зовсім каже, що він кращий за клубну легенду Роберта Левандовські.

При цьому, Кейн настільки привчив до результативності, що так голи в чотирьох іграх здаються легким "спадом". Хоча це зовсім не так. Аж надто відмінно грає англієць і запити до нього відповідні.

Також слід зазначити, що Баварія дедалі ближче до того, щоб наздогнати лідера сезону — Баєр, а дистанції між ними лише у два очки.