Англія

Клуб оформив трансфер вихованця англійського гранду.

Альфі Гаррісон відправився до Ньюкасла - повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт до 2026 року. Сума трансферу за Альфі не розголошується.

Ньюкасл також продовжив контракт із Льюїсом Майлі. У Манчестер Сіті Гаррісон добре себе зарекомендував, разом з командою півзахисник виграв молодіжний чемпіонат Англії до 18 років.

Цього сезону 18-річний гравець провів 10 матчів, забив 8 голів і віддав 4 асисти.