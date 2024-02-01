Колишній англійський форвард "пройшовся" по українському вінгеру.
Габі Агбонлахор, Getty images
01 лютого 2024, 18:59
У рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі зазнав розгромної поразки від Ліверпуля (1:4).
Колишній форвард збірної Англії та Астон Вілли Габріель Агбонлахор, який нині працює експертом на британському телебаченні, "пройшовся" по всьому Челсі за підсумками цього матчу — дісталося й українському вінгеру "синіх" Михайлові Мудрику.
"Челсі був жахливим, Чілвелл не сяяв, а потім вийшов Мудрик – він нічого не навчився. Він натикається на людей, вибиває кудись м'яч, і не виглядає так, ніби у нього є якийсь футбольний інтелект
Тіаго Сілва був ніяким. Ви витрачаєте мільярд фунтів на гравців, і у вас є 39-річний – майже 40-річний – гравець на позицію центрального захисника.
Енцо Фернандес був ніяким, Мойзес Кайседо був ніяким, Дісасі... Я можу продовжувати, оскільки увесь Челсі був ніяким", — сказав колишній форвард Астон Вілли для talkSPORT.
Дивитися відео голів та огляд матчу Ліверпуль — Челсі ви можете на Football.ua.