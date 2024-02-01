Англія

Колишній англійський форвард "пройшовся" по українському вінгеру.

У рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі зазнав розгромної поразки від Ліверпуля (1:4).

Колишній форвард збірної Англії та Астон Вілли Габріель Агбонлахор, який нині працює експертом на британському телебаченні, "пройшовся" по всьому Челсі за підсумками цього матчу — дісталося й українському вінгеру "синіх" Михайлові Мудрику.

"Челсі був жахливим, Чілвелл не сяяв, а потім вийшов Мудрик – він нічого не навчився. Він натикається на людей, вибиває кудись м'яч, і не виглядає так, ніби у нього є якийсь футбольний інтелект

Тіаго Сілва був ніяким. Ви витрачаєте мільярд фунтів на гравців, і у вас є 39-річний – майже 40-річний – гравець на позицію центрального захисника.

Енцо Фернандес був ніяким, Мойзес Кайседо був ніяким, Дісасі... Я можу продовжувати, оскільки увесь Челсі був ніяким", — сказав колишній форвард Астон Вілли для talkSPORT.

Дивитися відео голів та огляд матчу Ліверпуль — Челсі ви можете на Football.ua.