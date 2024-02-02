Англія

Клуб зміг виграти чемпіонський титул.

Манчестер Сіті отримав від АПЛ найбільше призових за минулий сезон - повідомляє офіційний сайт турніру.

Таким чином чемпіон отримав 176,2 мільйона фунтів, що є рекордним результатом за весь час у англійській лізі.

Далі йдуть Арсенал, Манчестер Юнайтед та Ньюкасл. Великі суми були і в команд, що вилетіли до Чемпіоншипу, кожен з яких мав більше 100 мільйонів.

Манчестер Сіті виграв чемпіонат втретє за чотири роки і може встановити нове досягнення.