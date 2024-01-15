Англія

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підбив підсумки перемоги над Ньюкаслом.

Керманич Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вважає, що його команді під силу знову здійняти кубок АПЛ над головою. Крім того, на його думку, в перегонах бере участь Ліверпуль та Манчестер Сіті.

"Команда жива. Чому б нам не спробувати виграти АПЛ знову? Ми виграли чемпіонат тричі поспіль, п'ять разів за останні шість років, то чому ні?

Ця перемога над Ньюкаслом (3:2) дуже важлива, тому що Ліверпуль в останній місяць просто літає. Нам чекає поїздка на Енфілд у березні, так що краще бути ближче до них", - сказав наставник "містян".

На Football.ua доступний огляд матчу Ньюкасл — Манчестер Сіті.