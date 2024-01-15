Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підбив підсумки перемоги над Ньюкаслом.
ПЕП, GETTY IMAGES
15 січня 2024, 12:45
Керманич Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вважає, що його команді під силу знову здійняти кубок АПЛ над головою. Крім того, на його думку, в перегонах бере участь Ліверпуль та Манчестер Сіті.
"Команда жива. Чому б нам не спробувати виграти АПЛ знову? Ми виграли чемпіонат тричі поспіль, п'ять разів за останні шість років, то чому ні?
Ця перемога над Ньюкаслом (3:2) дуже важлива, тому що Ліверпуль в останній місяць просто літає. Нам чекає поїздка на Енфілд у березні, так що краще бути ближче до них", - сказав наставник "містян".
На Football.ua доступний огляд матчу Ньюкасл — Манчестер Сіті.