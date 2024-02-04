Англія

Українець зробив чергову результативну дію.

У 23-му турі АПЛ Челсі вдома приймає Вулвергемптон. Станом на 90+2 хвилину "сині" поступаються з рахунком 2:4.

Втім, є й позитивна новина для господарів. На 86-ій хвилині за рахунку 1:4 гол забив Тьяго Сілва, а гольову передачу на нього віддав Михайло Мудрик. Українець подав кутовий, а бразилець головою переправив м'яч у сітку.

Для Мудрика це шоста результативна дія у 24 матчах сезону. Він відзначився чотирма голами та віддав два результативних паса.