Німеччина

Головний тренер Баварії висловився перед матчем з Баєром.

10 лютого відбудеться матч між лідерами Бундесліги — Баєр прийматиме Баварію. Перед поєдинком головний тренер "роттен" Томас Тухель заявив, що його команда зробить все можливе, щоб випередити суперника в турнірній таблиці.

"Ми маємо бути на висоті, іншого шляху немає. Але ми до цього готові й багато працювали, щоб справді мати шанс завдати першої поразки Леверкузену та обігнати їх. Це, звичайно, найбажаніший сценарій.

Леверкузен проводить виключно хороший чемпіонат, але, якщо він подивиться в дзеркало заднього виду, то побачить нас, що відстають лише на два очки", — сказав тренер Баварії.

Наразі Баєр випереджає Баварію на два очки.