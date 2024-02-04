Англія

Юрій Коваль поділився своїми думками після спарингів Зорі.

Тренер луганської Зорі Юрій Коваль прокоментував останні спаринги команди проти Арки (2:1) та Динамо Тбілісі (1:0), які були зіграні за сьогоднішній день.

"Закінчувався перший етап підготовчого періоду. Було бажання зіграти двома складами по 90 хвилин, не роблячи замін. Треба було відчути фізичне навантаження, а перш за все - психологічне, вміння терпіти та боротися.

Другі тайми суперники володіли ініціативою. Вміння працювати проти м’яча, віддаватися на повну – це говорить про те, що ми досягли не тільки фізичних якостей, а й моральних.

Дуже тішить, дай Боже, щоб це втілилося в чемпіонаті, те, наскільки ми гарно провели селекцію. За менталітетом, за відношенням, новачки, яки були сьогодні, продемонстрували, що вони можуть підсилити нас, чи, хоча б, закрити проблемні позиції. Наскільки далі це буде вдало – покаже час.

Тішить також й те, що команда витримала жорсткий ігровий режим. Деякі грали зранку та під вечір. Дали навантаження, а тепер невеличкий відпочинок.

На жаль, є також травми під час тренувань. На зборах цього не уникнути. За статистикою, футболісти більше всього травм отримують не під час чемпіонату, а саме на зборах. Звичайно, є й якісь грипозні ознаки. Це каже про те, що коли гравці набирають пікову форму, організм дуже сприйнятливий до навантажень. Легко заразитися. Але, сподіваємось, що вони швидко відновляться. Ми побачили, що є команда гра, що є гравці, які здатні замінити один одного. Наскільки це вдало буде відбуватися далі – покаже чемпіонат.

Сьогодні були дві сутички. На зборах це нормально. Психологія, бажання потрапити у склад, плюс непоступливість. Гірше за все, вірно ви кажете, якщо немає емоцій та граєш безвільно, без характеру. Ці сутички були наслідком того, що хлопці бажали довести свою спроможність, а не для того, щоб когось травмувати", - наводить слова Коваля прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря – Динамо Тбілісі.