Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 31 січня 2024 року, 10:00.

У рамках другого у 2024 році контрольного поєдинку Зоря зустрілася з польською Ягеллонією. Виявити сильнішого команди не зуміли.

Луганці почали рік із поразки польській Краковії. Здолати інший колектив із Польщі їм теж не вдалося. Проте, цього разу Зоря зуміла врятуватися від поразки завдяки двом голам протягом трьох хвилин. У наступному матчі на них чекає тбіліське Динамо (4 лютого).

До вашої уваги відео найкращих моментів контрольного поєдинку Зоря — Ягеллонія:

Зоря — Ягеллонія 2:2

Голи: Яцик, 75, Мишньов, 78 — Пулу, 30, Калісканер, 63

На 85 хвилині Калісканер (Ягеллонія) не реалізував пенальті (голкіпер)

Зоря: Сапутін — Жуніньо (Вантух, 46), Крістоф (Бенедюк, 84), Джордан (Боль, 46), Кирюханцев (Бутко, 46), Хахльов (Дришлюк 46), Чурко (Мишньов, 46), Мічін (Слесар, 46), Волошин (Яцик, 25), Бугай (Антюх, 46), Герреро

Ягеллонія (стартовий склад): Аломерович — Сачек, Скржипчак, Вдовік, Хансен, Кубіцкі, Нене, Марчук, Імаз, Пулу, Дієгез