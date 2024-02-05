Англія

В пасиві шотландського фахівця 239 поразок.

В неділю Вест Гем під керівництвом Девіда Моєса поступився його колишньому клубу Манчестер Юнайтед з рахунком 0:3.

Як пише Squawka, це 239-й програний матч АПЛ у тренерській кар'єрі Моєса. Жоден із тренерів в історії ліги не зазнав більше поразок.

Нагадаємо, Моєс тренував у АПЛ Евертон, Манчестер Юнайтед, Сандерленд та Вест Гем.

На Football.ua доступний для перегляду огляд матчу Манчестер Юнайтед — Вест Гем.