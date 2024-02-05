Іспанія

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував гру Андрія Луніна в матчі з мадридським Атлетіко.

Реал не втримав перемогу над Атлетіко у 23 турі Ла Ліги (1:1). Але попри невтішний результат, головний тренер Реала Карло Анчелотті відзначив гру голкіпера Андрія Луніна.

"Я побачив дуже хорошу від нього, він зробив сейв після удару Грізманна, багато рятував. Він впорався дуже добре",- сказав тренер Реала.

Раніше Карло Анчелотті висловився про результат матчу з Атлетіко.

Реал — Атлетіко 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги