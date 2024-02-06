Англія

Наставник "містян" поділився своїми думками після гри із Брентфордом.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу своєї команди у матчі 23 туру АПЛ проти Брентфорда (3:1).

"У нас було багато моментів. Їх воротар був неймовірним. Брентфорд дуже небезпечний за стандартних положень, дуже високо пресингує. І важливо знаходити вільні зони на краях у таких матчах.

Ми знаємо, що Тоуні – сполучна ланка, що суперник робить забігання за лінію захисту. Намагатимемося додати в цьому контексті.

Фоден завжди націлений на гол. Він провів уже 250 матчів і цього сезону почав впливати на гру своїми голами. Він чудовий. Має дуже хорошу статистику.

Я ніколи не думаю про переможні серії, просто намагаюся допомогти гравцям відновитися до наступної гри. Думаю лише про перемогу у наступному матчі", — наводить слова Гвардіоли ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Брентфорд — Манчестер Сіті.