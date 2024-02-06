Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 5 лютого 2024 року, 22:00.
Брентфорд – Манчестер Сіті, Getty Images
06 лютого 2024, 07:19
У матчі 23 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті у гостях здобув вольову перемогу над Брентфордом (3:1).
Перемогу команді Хосепа Гвардіоли приніс оформлений хет-трик у виконанні Фодена. У господарів поля єдиний м'яч забив Мопе.
Також зазначимо, що український півзахисник Єгор Ярмолюк з’явився на полі 76 хвилині.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брентфорд – Манчестер Сіті в 23 турі АПЛ-2023/24:
Брентфорд – Манчестер Сіті 1:3
Голи: Мопе 21 – Фоден 45+3, 53, 70.
Брентфорд: Флеккен – Коллінз, Піннок, Мі – Рерслев Расмуссен (Льюїс-Поттер 76), Єнсен (Дамсгорд 77), Норгорд, Янельт (Ярмолюк 76), Регілон (Аєр 79) – Тоні, Мопе (Баптіст 90+1).
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол – Родрі – Фоден, Альварес, де Брюйне, Б. Сілва (Доку 71) – Голанд (Ковачич 86).
Попередження: Мопе.