Англія

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував повернення Ерлінга Голанда після травми.

Сьогодні Манчестер Сіті зіграє на виїзді з Брентфордом в рамках АПЛ. Перед матчем наставник чинних чемпіонів Англії Пеп Гвардіола розповів про майбутнє суперфорварда команди Ерлінга Голанда.

"Ви думаєте, що ми не хочемо, щоб Ерлінг залишився тут на ціле десятиліття? Ми хочемо, щоб він пробув у цьому клубі дуже довго. Протягом тривалого часу.

Він прийшов минулого сезону, його вплив був неймовірним, на початку цього сезону його показники теж були дуже хорошими. Він пропустив два місяці через травму.

Що буде далі? Щиро кажучи, я не знаю. Ми раді, що він з нами, і я сподіваюся, що він тут щасливий. Це все, що нам відомо", – сказав головний тренер Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті отримав найбільше преміальних серед учасників АПЛ минулого сезону.