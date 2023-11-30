Англія

Віталій Пасічний розповідає про футболістів, які відмовлялися старіти.

Черговий матч Челсі приніс незвичайний і навіть до певної пори непомітний рекорд. Тьяго Сілва, звично вийшовши в стартовому складі, увійшов уже до першої десятки найстарших польових гравців в історії АПЛ. Більш ніж серйозне досягнення, враховуючи, що саме в Англії особливо високі вимоги до фізичної готовності.

З цього приводу ми вирішили розповісти про десятку головних динозаврів в історії ліги. Прохання не сприймати це як образу воротарів: коли-небудь ми зробимо для них окремий рейтинг.

Тьяго Сілва

Останній матч в АПЛ у: 39 років, 2 місяці, 3 дні

Клуб в АПЛ: Челсі

Не найкращим, будемо чесні, вийшов останній матч бразильця в Прем'єр-лізі. Ньюкасл не просто розгромив Челсі, а ще й забив один м'яч після явної помилки Тьяго, давши йому привід сказати: “Я спустошений. Я хотів би вибачитися перед усіма за цю поразку, особливо перед моїми товаришами по команді, які вірять у мене і підтримують щодня. Я беру на себе всю відповідальність”.

Але ж це теж показник професіоналізму – що після однієї помилки людина не ховається від камер, не намагається одну невдалу гру замаскувати за сотнями хороших, а чесно визнає, що гра була поганою. Сілва – один із найвидатніших професіоналів, яких знала Прем'єр-ліга, і дуже шкода, що він дебютував у ній за лічені дні до 36-річчя.

Відомо, що Сілва виходив на зв'язок навіть із баскетболістами, щоб дізнатися у професіоналів, які грають за один лише регулярний сезон 82 гри, секрети відновлення. Додому він купив спеціальну барокамеру, яка дає змогу насичувати м'язи киснем і швидше відпочивати. Про правильне харчування і тренування навіть говорити зайве: Сілва пропадає на базі Челсі. Результат? Він навіть зі збірною ще не попрощався, хоча після чемпіонату світу це напрошувалося.

“Сподіваюся, я повторю досягнення Паоло Мальдіні і гратиму до 40-41 року. Такий мій план на майбутнє. Я підготувався” – говорив Сілва півтора року тому. Тоді це здавалося наївними мріями – зараз здається, що Челсі вже повинен благати бразильця затриматися хоча б на рік.

Колін Купер

Останній матч в АПЛ у: 39 років, 2 місяці, 9 днів

Клуби в АПЛ: Ноттінгем Форест, Мідлсбро

Подивіться, яка цікава ситуація: Купер зіграв свій останній матч у кар'єрі 7 травня 2006 року, а через два дні його клуб... грав фінал Кубка УЄФА. Стів Макларен домігся досягнення, яке зараз здається чимось неймовірним: вивів “річковиків” у матч за європейський трофей. І у зв'язку з цим ситуація двояка: з одного боку, Купер пробився в десятку тільки тому, що Макларен на матч чемпіонату виставив дубль, з іншого – якби не піднявся Мідлсбро на унікально високий рівень, Купер міг би затриматися в грі на довше.

Купер був персоною, яка задовго до Роналду змогла домогтися величезного футбольного прогресу в другій половині кар'єри. До 27 років Колін провів один сезон у вищій лізі – і той закінчив вильотом до Другого дивізіону; після – грав майже без перерв, зіграв 276 матчів в АПЛ, навіть заслужив кілька викликів до збірної.

Уже після завершення кар'єри Купер пробував себе в тренерстві – невдало; працював експертом – як і всі. Набагато цікавіше, що одразу після завершення кар'єри Колін разом із дружиною заснували благодійний фонд – у пам'ять про сина, який загинув в автокатастрофі. Десять років тому, щоб зібрати 100 тисяч фунтів, Колін з товаришами підкорив Кіліманджаро. Ця людина явно звикла багато працювати заради вершин.

Тревор Френсіс

Останній матч в АПЛ у: 39 років, 7 місяців, 1 день

Клуб в АПЛ: Шеффілд Венсдей

Він грав так давно, що його вже немає в живих. Так добре, що приносив своєму клубу Кубок чемпіонів. І так давно і добре, що заради його підписання били трансферний рекорд і платили цілих 999 999 фунтів, боячись шокувати ринок семизначною сумою.

Френсіс увійшов у гру анітрохи не менш розкішно, ніж Пеле або Марадона: ще до 17-річчя оформив за Бірмінгем спочатку дубль, який став легендарним, а потім і покер. Хлопець просто без стелі, який вмів в атаці все, витягнув “брамміз” у вищу лігу, там видавав перфоманси на кшталт 25 голів за сезон – і пішов звідти тільки у великий Форест Брайана Клафа. Точніше, він і зробив його остаточно великим.

Безумовно, “лісники” стали чемпіонами ще до трансферу Тревора – але хто-хто, а Клаф точно хотів визнання на європейському та світовому рівні. Для цього йому було потрібне посилення складу – і наскільки ж голлівудською вийшла історія з підписанням Френсіса! “Лісники” підписали Тревора під час сезону-78/79, у єврокубках він не мав права грати до самого фіналу – і Краф несподівано поставив його на вирішальний матч, а Френсіс відплатив переможним голом.

Після такого, в принципі, вже можна запускати титри, але Френсіс ще поблищав. Потім уже з'ясувалося, що Тревор не дуже вписується в командний механізм Клафа – і, нехай форвард і наступного сезону взяв Кубок чемпіонів, Ноттінгем він залишив досить швидко. Дуже багатий бос Сампдорії хотів зробити клуб великим – і саме з Френсіса почав створення великої команди. З ним у складі генуезці завоювали перший трофей у своїй історії: Кубок Італії-1985, хоча вже в цьому сезоні Френсіс почав програвати конкуренцію молодим Віаллі та Манчіні.

На жаль, стати легендою на рівні Кігана і Барнса Френсісу все ж не вдалося. Він виявився занадто травматичним – і в контексті цього вас може здивувати його перебування саме в цьому рейтингу. Річ у тім, що, почавши тренерську кар'єру ще в 34 роки, до появи АПЛ як такої, Френсіс довго випускав на поле сам себе! Два роки в КПР, потім три в Шеффілд Венсдей – та й сезон-94/95 ще пробув у заявці, будучи готовим підстрахувати, якщо що. При цьому не сказати, що це було на шкоду команді: “сови” за його правління двічі посідали сьоме місце, що явно було найкращими досягненнями в його тренерській кар'єрі.

Альф Ремсі: “У країні немає кращого гравця, ніж Тревор Френсіс”.

Фабіо Капелло: “Френсіс – найкращий англієць в історії італійського футболу”.

І це при тому, що на очах Капелло в Міланi вісімдесятих бігав...

Рей Вілкінс

Останній матч в АПЛ у: 39 років, 7 місяців, 1 день

Клуби в АПЛ: Кристал Пелас, КПР

При цьому до дона Фабіо жодних претензій: Вілкінс сам говорив, що головну користь для Мілана приніс, коли пішов із клубу і звільнив місце для Гулліта та інших іноземців.

Переважна більшість любителів АПЛ пам'ятають Рея в кращому разі як того хлопця, який очолював Челсі на ті рідкісні матчі між відставкою одного топ-тренера і призначенням іншого. При цьому його вплив на “синіх” неможливо переоцінити. Карло Анчелотті, рідкісний сучасний топ-тренер без манії величі, віддав йому належне:

“Я почувався своїм у роздягальні завдяки фундаментальній ролі Рея Вілкінса, мого друга і правої руки. Багато хто здатен перекладати слова, проте інтерпретація почуттів – це дар, доступний лише обраним. Рей належав до їх числа. Благородна синя кров кольору “Челсі” текла по його жилах. Його серце буквально билося двома мовами, і це зробило мені неоціненну послугу. Без нього ми б і мріяти не могли про трофеї”.

Мілан, який у вісімдесяті міг собі дозволити майже будь-якого гравця світу, взяв Вілкінса за небританську тонкість пасу. Його на острові прозвали “крабовим”: Рей, як ніхто інший, умів спрямувати м'яч по майже паралельній воротам дузі, недосяжно для захисників, ідеально для партнерів.

Як ви вже знаєте, для англійського футболу в 1978-му трансферним рекордом стали 999 999 фунтів. Так ось, роком пізніше МЮ заплатив дуже скромному тоді Челсі 825 тисяч – теж величезні на ті часи гроші. Не прогадали: коли на Олд Траффорд почав підростати Брайан Робсон, Рея вдалося продати в Мілан за півтора мільйона.

Вілкінс був дуже невдачливим у плані трофеїв: погравши за МЮ, Мілан і ПСЖ, єдине своє чемпіонство він узяв у Рейнджерс. Щоразу його трансфер у топ-клуб означав великі амбіції, щоразу вони не виправдовувалися – і зовсім не з вини Рея. Зате він забив м'яч, який входить до числа найкрасивіших в історії збірної Англії – і це, як і 84 матчі за “трьох левів”, вселяло глибоку повагу перед Реєм у гравців того ж Челсі десятиліттями пізніше.

Вілкінс теж поєднав кінець кар'єри гравця з початком тренерської і в КПР середини дев'яностих випускав на поле сам себе. І так само, як Френсіса, його вже немає серед живих: усього в 61 рік у Рея не витримало серце. На похороні Вілкінса Джон Террі залишив свою капітанську пов'язку.

Дін Віндасс

Останній матч в АПЛ у: 39 років, 8 місяців, 24 дні

Клуби в АПЛ: Бредфорд, Мідлсбро, Галл Сіті

Якщо Тревор Френсіс до 20 років уже став легендою, а Вілкінс дебютував за збірну (а Тьяго Сілва, втім, ледве не помер від туберкульозу – тут кому як пощастить), то Дін Віндасс уже, здавалося б, закінчив із надіями стати професійним футболістом. Галл Сіті, академію якого закінчив Дін, не повірив у перспективу форварда зі схильністю до зайвої ваги і порушень режиму. У простіших командах (ще простіших, ніж аутсайдер Другого дивізіону) Дін знайти роботу не зміг і почав суміщати роботи на будівництві та фабриці з виробництва консервованого горошку, граючи у футбол хіба що у парку.

Халл зробив, можливо, головне рішення у своїй історії, в 1991-му все-таки взявши назад 22-річного форварда назад. У цього була максимально прозаїчна причина: “тигри” вилетіли вже в третій дивізіон. Виявилося, що з Віндасса цілком нормальний форвард таранного типу, а його вага тільки допомагає йому вести боротьбу в штрафному. Якщо в дебютному сезоні Дін забив лише шість м'ячів у третій лізі, то в сезоні-93/94 поклав уже 23 у другій.

Вся кар'єра Віндасса пройшла на тлі боротьби з власними демонами. Він виріс у неблагополучній сім'ї, про його початок кар'єри, порівняно з яким і старт Варді – курорт, сказано вище – і футболу як професії він віддавався на всі сто. Будучи гравцем Абердіна, він одного разу домігся в одній грі відразу трьох... червоних карток: спочатку за ігровий фол, потім за образу арбiтра і, нарешті, за побиття кутового прапорця. Іншу дискваліфікацію він отримував за атаку геніталій суперника (і це було майже за 20 років після інциденту Джонса і Гаскойна), третю – за атаку на арбітра на автостоянці (ну, в цього фінту послідовники знайшлися вже у 2023-му) – і загалом жив життям типового рок-н-рольника, який у момент, коли Ніл Ворнок не заявляв його на матч, ішов дивитися цей матч у паб.

На піку кар'єри цього вистачало, щоб хапатися за місце в найскромніших командах АПЛ. Бредфорд (не плутати з Брентфордом) – об'єктивно одна з найбідніших команд, які коли-небудь пробивалися в англійську еліту. В одному з сезонів за цей клуб Віндасс і встановив особистий рекорд за голами в Прем'єр-ліги: 10. Потім Бредфорд все-таки вилетів, наступним клубом Діна став Мідлсбро, але там Стів Макларен прибрав його в глибокий запас. 33-річний Віндасс пішов грати в нижчі ліги, і здавалося, що класна історія вже пройшла кульмінацію.

Насправді, все найкрутіше було тільки попереду. Після невдачі в Шеффілді (саме там йому не довіряв Ворнок), після повернення, здавалося б, на спаді, до Бредфорда Дін знайшов у собі сили повернутися ще раз – тепер уже до Галла. А там уже склалося так, що один із головних аутсайдерів Чемпіоншипа видав сезон усього життя, влетів у плей-оф – і в матчі на Вемблі 39-річний форвард забив переможний гол:

Звичайно ж, Віндасс залишився і на сезон у Прем'єр-лізі: вийшов на поле п'ять разів, навіть забив один гол. При цьому корисним він залишався, навіть не виходячи на поле. В одному з матчів АПЛ Віндасс отримав жовту картку, за те, що, “розминаючись”, заважав вкидати аут... Рорі Делапу! Так на найвищому рівні зустрілися двоє чоловіків, кожен з яких на шляху до нього пробив навіть не одну стіну недовіри.

До переможного голу вихованця Кінгстон-апон-Галл утримував образливий рекорд найбільшого міста Англії, представник якого ніколи не грав у вищій лізі. За всієї поваги до Джаррода Боуена, Гаррі Магвайра та Енді Робертсона, навряд чи в історії Галл Сіті була більша легенда, ніж Віндасс.

To be continued...