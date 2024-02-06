Англія

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола в захваті від гри Філа Фодена.

У 23 турі АПЛ Манчестер Сіті здолав Брентфорд (3:1) завдяки хет-трику Філа Фодена. Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола вважає, що в майбутньому англієць стане гідною заміною лідерам команди — Кевіну Де Брюйне та Бернарду Сілві.

"Кілька тижнів тому я вже казав, що цього сезону Філ має найбільший вплив на результат в плані голів та асистів. У цьому сезоні він дуже важливий для нас. Він дуже добре читає гру, грає просто та більш агресивно.

Для нього завжди задоволення забивати голи та загрожувати воротам з близької відстані. Він розумно переміщується полем, щоб команда отримала перевагу від цього. Він винятковий гравець. У його віці він провів 250 матчів за Сіті, це говорить про його вплив.

У майбутньому він замінить Кевіна Де Брюйне та Бернарду Сілву — це станеться. Кожного сезону він отримує досвід, який він потім передаватиме іншим", – сказав Гвардіола.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Брентфорд — Манчестер Сіті.