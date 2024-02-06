Туреччина

Бельгієць продовжить кар'єру в Туреччині.

Боруссія Дортмунд активно працює над тим, щоб захисник Тома Меньє залишив клуб.

Як пише інсайдер Фабріціо Романо, в послугах бельгійця зацікавлений Трабзонспор. Німці згодні продати 32-річного футболіста, адже влітку він стане вільним агентом.

Менье пропустив початок сезону через травму, а в останніх семи матчах він виходив у стартовому складі.

Нагадаємо, що взимку Боруссію залишив Джованні Рейна. Американець приєднався до Ноттінгем Форест на правах оренди.