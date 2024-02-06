Бельгієць продовжить кар'єру в Туреччині.
ТОМА МЕНЬЄ - GETTY IMAGES
06 лютого 2024, 11:59
Боруссія Дортмунд активно працює над тим, щоб захисник Тома Меньє залишив клуб.
Як пише інсайдер Фабріціо Романо, в послугах бельгійця зацікавлений Трабзонспор. Німці згодні продати 32-річного футболіста, адже влітку він стане вільним агентом.
Менье пропустив початок сезону через травму, а в останніх семи матчах він виходив у стартовому складі.
Нагадаємо, що взимку Боруссію залишив Джованні Рейна. Американець приєднався до Ноттінгем Форест на правах оренди.