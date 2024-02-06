Англія

Півзахисник Ньюкасла Бруно Гімараес не розуміє, чому команда провалює сезон в АПЛ.

Ньюкасл, який минулого сезону пробився до Ліги чемпіонів, наразі перебуває на дев'ятому місці в АПЛ. Це розчаровує лідера "сорок" Бруно Гімараеса.

"Мені дуже подобається бути тут. Я ніколи раніше не відчував себе настільки коханим у клубі. Те, як мене люблять фанати, — це чудово, я теж їх люблю.

Але цей сезон був для мене неоднозначним. Я хочу більше перемагати й бачити клуб у єврокубках. Я дуже розчарований тим, як проходить сезон, це справжнє божевілля.

У нас є 2-3 матчі, де ми граємо дуже добре, а потім ми проводимо 2-3 жахливі ігри. Я сильно втомлений та розчарований", — цитує Гімараеса Foot Mercato.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл — Лутон у рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги.